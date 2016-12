7 aprile 2015 Un record durato solo 5 giorni, morta la "nuova" donna più vecchia del mondo Gertrude Weaver aveva conquistato il "titolo" il primo aprile quando la giapponese Misao Okawa era morta all'età di 117 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Appena pochi giorni fa, a 116 anni, Gertrude Weaver era diventata la persona più anziana del mondo, quando la giapponese Misao Okawa era morta all'età di 117 anni. E per il suo 117esimo compleanno, il prossimo 4 luglio, aveva espresso il desiderio di avere tra gli invitati il presidente Barack Obama. Ma ora anche Gertrude è morta, senza poter vedere realizzato il suo desiderio.

Gertrude Weaver è morta nel Silver Oaks Health and Rehabilitation Center di Camden, in Arkansas, a circa 160 km da Little Rock. Si era sposata a 17 anni e aveva avuto quattro figli. Al momento della sua morte le restavano solo due nipoti.