Un bimbo migrante sotto filo spinato Ecco lo scatto più bello dell'anno

Fra i premiati, ci sono anche due italiani: Francesco Zizola e Dario Mitidieri. Il primo per lo scatto "In the same boat", in bianco e nero, che ritrae un'imbarcazione di legno in viaggio dalla Libia all'Italia con oltre 500 migranti a bordo. Il secondo invece per "Lost Family Portraits", il ritratto di una famiglia di rifugiati siriani in un campo nella valle di Bekaa in Libano; nella foto c'è una sedia vuota che rappresenta un membro della famiglia che è morto in guerra o di cui non si sa dove sia.