Un anno dal fallito golpe, una folla oceanica marcia in Turchia | Erdogan: taglieremo la testa ai traditori

Una folla oceanica ha preso parte alla "Marcia di unità nazionale" sul primo ponte che collega le sponde asiatica ed europea di Istanbul per commemorare l'anniversario del fallito colpo di stato in Turchia . Il cammino simbolico sull'ex ponte del Bosforo è stato ribattezzato dei Martiri del 15 luglio dopo il tentato putsch. Erdogan : "Taglieremo la testa ai traditori, pronto a firmare la pena di morte se reintrodotta".

"Quelli che combattono per la patria andranno in paradiso", ha detto citando il Corano. Ai martiri del tentato golpe è stato dedicato un monumento.

Erdogan ha poi detto che vorrebbe che le centinaia di persone sotto processo indossassero in tribunale "un'uniforme, come quella dei detenuti a Guantanamo". Nei giorni scorsi un ex soldato sotto processo per aver cercato di catturare o uccidere lo stesso Erdogan la notte del colpo di Stato, si è presentato nell'aula del tribunale indossando una maglietta con la scritta "eroe" suscitando indignazione.