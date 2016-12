Un'ala della Reggia di Versailles diventerà un albergo: in Francia scoppia la polemica

E' polemica in Francia per la decisione di trasformare un'ala della Reggia di Versailles in hotel. L'amministrazione del celebre monumento, di proprietà dello Stato, ha infatti lanciato una gara d'appalto per tre edifici da trasformare in un albergo di lusso. Si tratta in totale di 2.800 metri quadrati che saranno dati in concessione ai privati per 60 anni. In cambio i gestori dovranno accollarsi le spese per rendere di nuovo agibile l'ala, attualmente in condizioni pessime.