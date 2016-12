Ultimatum turco all'Ue: via i visti o salta l'accordo sui migranti

Se la Turchia non otterrà, a ottobre, la liberalizzazione dei visti per i suoi cittadini, Ankara è determinata a far saltare l'accordo sui migranti con l'Unione europea. A dirlo è il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, il quale sottolinea comunque che "i colloqui con l'Ue continuano". Ma, avverte, "è chiaro: o applichiamo tutti gli accordi allo stesso tempo o li accantoniamo tutti".