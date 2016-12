Uganda, tensioni alle presidenziali

Clima di tensione in Uganda dove Kizza Besigye, principale candidato dell'opposizione e sfidante del presidente Yoweri Museveni, è stato arrestato dalla polizia e rilasciato subito dopo in un sobborgo della capitale Kampala. Lo rende noto il suo legale. Non si conoscono i motivi della sua breve detenzione. Il Paese attende gli esiti dello spoglio delle schede per le presidenziali.