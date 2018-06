Uganda, tassa su Facebook e Whatsapp per ripagare il debito e fermare i gossip

Una tassa di 0,05 euro al giorno per usare Facebook, Whatsapp e Twitter. Servirà a pagare il debito dello Stato e mettere un freno ai gossip. Ha un intento economico ed educativo al tempo stesso, la legge che il Parlamento dell'Uganda ha approvato il 31 maggio. Resta però la questione di come individuare chi frequenta i social, visto che buona parte delle Sim non vengono registrate al momento dell'acquisto. Il provvedimento, poi, ha ricevuto critiche perché limiterebbe la libertà d’espressione.

Le criticheSecondo Museveni, i social network incoraggerebbero i pettegolezzi. Durante le elezioni presidenziali del 2016, aveva addirittura fatto oscurare tutte le piattaforme per "mettere una fine alla diffusione di menzogne", ricorda la Bbc. Così, se da un lato il ministro delle Finanze David Bahati dichiara in Parlamento che la tassa serve a ripagare il debito, dall'altro lato c'è già chi la vede come una limitazione alla libertà personale. Il predecessore di Bahati, Matia Kasaija, teme anche che la nuova legge finisca per rendere più difficile l'accesso a internet, soprattutto alle fasce più povere della popolazione: "Stiamo cercando fondi proprio per estendere la rete elettrica e per fare in modo che sempre più persone possano connettersi alla Rete".