Uganda, naufragio nel lago Alberto durante festa: almeno 30 morti

Almeno 30 persone sono morte in un naufragio nel lago Alberto, in Uganda. Lo ha reso noto la polizia locale. Le vittime sono membri e tifosi di una piccola squadra di calcio locale. "L'acqua era calma, il problema si è verificato quando, per festeggiare, tutto il gruppo si è riunito sullo stesso lato del battello, causandone il ribaltamento", ha spiegato il comandante della polizia, John Rutagira. "Circa 30 persone sono morte annegate".