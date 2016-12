Uganda, continua la repressione contro i gay e il governo annuncia un "piano di riabilitazione"

Continua in Uganda la repressione nei confronti degli omosessuali . Il governo ha infatti reso noto che "continuerà a sopprimere" le attività pubbliche degli omosessuali e che è stato sviluppato un programma di "riabilitazione" per far si che essi possano "condurre una vita normale".

"Attività del gay pride supportate da potenze straniere" - Simon Lakodo, ministro ugandese per l'etica e l'integrità, ha detto ai giornalisti che le attività del gay pride vengono organizzate "con l'influenza di alcune forze straniere", che non ha precisato.



La repressione in Uganda - L'omosessualità è reato in Uganda, così come in diversi altri Paesi africani. Una legge dell'era coloniale vieta gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso, descrivendoli come "contro l'ordine della natura". Secondo i leader gay, la comunità Lgbt ugandese subisce costantemente discriminazioni, violenze ed estorsioni.