Ue-Ucraina, in vigore da oggi l'accordo per il libero scambio

Entra in vigore da oggi, in modo completo, l'accordo di associazione Ue-Ucraina. Lo si legge in una nota della Commissione Ue. "E' un giorno da celebrare per il continente europeo", commenta Jean Claude Juncker. Il Consiglio aveva ratificato il processo, in modo definitivo, l'11 luglio, ma il grosso dell'accordo era già operativo. Molte parti politiche e di settore erano infatti state già applicate in via provvisoria dall'1 settembre 2014.