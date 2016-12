Ue, Tusk: "La crisi dei migranti sarà in cima all'agenda del G7"

La crisi dei migranti sarà "in cima all'agenda del G7" che si terrà in Giappone a fine mese. Lo ha annunciato il presidente dell'Ue, Donald Tusk, dopo l'incontro con il premier giapponese Shinzo Abe a Bruxelles. "Questa è una crisi globale e nessun Paese da solo ha la bacchetta magica per risolverla", ha sottolineato Tusk. Per questo, ha concluso, "dobbiamo costruire una consapevolezza globale e incoraggiare gli altri ad aumentare i loro sforzi".