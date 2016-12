Ue: troppi migranti in arrivo, l'Italia aprirà presto altri hotspot

"L'Italia ha identificato altri luoghi destinati ad ospitare hotspot, che dovrebbero essere aperti in estate". E' quanto si legge nella relazione della Commissione Ue sui ricollocamenti dei migranti. Il dossier, infatti, sottolinea come la capacità disponibile dei centri non sia sufficiente. L'Ue, perciò, raccomanda di "rendere pienamente operativi gli hotspot di Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto e crearne di mobili".