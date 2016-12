Ue: "Triton non sarà rafforzata"

13:14 - I limiti dell'operazione Triton "li vediamo" ma tra i 28 "non c'è la volontà collettiva di un'azione marittima più forte". E' l'indicazione di alte fonti diplomatiche europee in vista del Consiglio Esteri di lunedì. Non trovare soluzioni alternative "all'intervento armato" o alle "braccia allargate", è per l'Ue "un modo per lavarsi le mani di fronte ad un dramma insopportabile per l'Italia". Lo ha detto il segretario generale Cei, mons. Nunzio Galanti.

