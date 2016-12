Ue: tetto profughi Austria illegale

Il tetto che l'Austria intende imporre sull'accoglienza dei richiedenti asilo "sarebbe chiaramente incompatibile con gli obblighi rispetto alle leggi Ue e internazionali". E' quanto emerge da una lettera inviata dal commissario Ue Dimitris Avramopoulos al ministro dell'Interno austriaco Johanna Mikl-Leitner. Il diplomatico greco boccia anche le quote per i profughi in transito e sollecita Vienna "a riconsiderare le misure unilaterali proposte".