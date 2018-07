Ue,Tajani: un miliardo a Libia e Niger per gestire flussi migratori

Tutti i nuovi fondi che saranno stanziati a livello dell'Ue per l'Africa, "dovranno essere spesi per la Libia e per il Niger" al fine di aiutarli a gestire i flussi migratori. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, riferendosi ai 500 milioni aggiuntivi stanziati per il fondo fiduciario europeo per l'Africa, a cui dovrebbe sommarsi una cifra analoga con la mobilitazione dei finanziamenti nazionali.