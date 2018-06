Ue, Tajani: su migranti passi avanti ma non soddisfacenti per Italia

"Al Consiglio Ue alla fine si è raggiunto un compromesso, solo un piccolo passo in avanti, si è evitata la rottura, ma i risultati non sono soddisfacenti per l'Italia". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. Infatti, ha spiegato che "per tutto ciò che riguarda gli sbarchi ogni iniziativa è volontaristica, non c'è un vincolo degli Stati membri per unirsi all'Italia nella prima accoglienza".