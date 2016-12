Ue: "Se Ankara vuole lo stop ai visti deve rispettare i criteri"

Dopo l'ultimatum di Ankara, che ha minacciato la Ue di far saltare l'accordo sui migranti se i cittadini turchi non saranno esentati dal visto per l'ingresso nell'Unione Europea, arriva la risposta di Bruxelles. "Il presidente Juncker è stato molto chiaro in numerose occasioni - ha detto un portavoce della Commissione Ue -, se la Turchia vuole la liberalizzazione dei visti, deve soddisfare i criteri".