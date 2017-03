Ue, Renzi: "Dijsselbloem prima si dimette e meglio è"

"Penso che gente come Jeroen Dijsselbloem, che pure appartiene al partito socialista europeo anche se forse non se n'è accorto, non meriti di occupare il ruolo che occupa. E prima si dimette meglio è, per lui ma anche per la credibilità delle istituzioni europee". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, attaccando il presidente dell'Eurogruppo per le sue dichiarazioni contro i Paesi del Sud Europa, "a cominciare dall'Italia e dalla Spagna".