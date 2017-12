Ue preoccupata: "Gerusalemme sia capitale dei due Stati"

"L'Unione europea esprime grave preoccupazione dopo l'annuncio del presidente Trump su Gerusalemme e le ripercussioni sulle prospettive di pace". Lo sostiene in una nota l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Federica Mogherini, sottolineando che "le aspirazioni di entrambe le parti devono essere soddisfatte e una via deve essere trovata attraverso i negoziati per risolvere lo status di Gerusalemme come futura capitale dei due Stati".