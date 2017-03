Ue, Polonia boccia il suo Donald Tusk alla presidenza del Consiglio europeo

Nel caso della rielezione, giovedì a Bruxelles, di Donald Tusk a presidente del Consiglio europeo la Polonia minaccia di non firmare le conclusioni del vertice. Lo ha detto il ministro degli esteri polacco Witold Waszczykowski. La Polonia, ha detto il ministro, ha proposto al capo della diplomazia tedesca Sigmar Gabriel in visita a Varsavia di posticipare la decisione per superare l'impasse.

Merkel: "Rielezione Tusk è segno stabilità per Ue" - Angela Merkel ha confermato il sostegno alla rielezione di Donald Tusk. "Io vedo la sua rielezione come un segno di stabilità per l'Unione europea, e sono contenta di continuare a lavorare con lui", ha detto la cancelliera.



Gli scenari - I media polacchi evocano due scenari dell'offensiva di Varsavia contro Tusk, che era stato definito dal capo del partito conservatore al potere (Pis), Jaroslaw Kaczynski, "un candidato tedesco": la Polonia potrà chiedere che l'elezione avvenga all'unanimità (l'attuale regolamento richiede la maggioranza qualificata ma il principio dell'unanimità è caldeggiato in linea generale nell'Ue), oppure Varsavia, una volta battuta al voto su Tusk, potrebbe decidere di non firmare le conclusioni del vertice, situazione che lo invaliderebbe.



La Polonia ha presentato all'ultimo minuto il suo candidato alla successione di Tusk, l'eurodeputato Jacek Saryusz-Wolski, che ha però, pochissime chance di essere eletto.