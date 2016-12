Ue: "Pericolo ritorno foreign fighter da Mosul, ma saremo pronti"

"Esiste il rischio che i foreign fighter ritornino in Europa se cade Mosul (roccaforte irachena dell'Isis), ma non dobbiamo esagerare". Lo ha detto il commissario alla Sicurezza Ue, Julian King. "Stiamo lavorando per sostenere la lotta al terrorismo - ha aggiunto -. Ci sono circa 2.500 combattenti europei nelle zone di guerra ed è molto improbabile che rientrino tutti. Tuttavia anche nel caso non fossero molti, è una minaccia che deve trovarci pronti".