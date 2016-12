Ue pensa a migrazione legale

Il commissario europeo per le migrazioni Dimitris Avramopoulos ha annunciato che il mese prossimo la Commissione presenterà una proposta che "metterà le fondamenta" per la creazione di un sistema di immigrazione economica legale. "Il messaggio agli immigrati irregolari - spiega Avramopoulos - è molto chiaro: se vogliono venire in Europa devono seguire rotte legali".