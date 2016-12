Ue: ok uso forza contro scafisti

I 28 Paesi dell'Unione europea hanno dato il via libera formale per l'avvio della fase 2 della missione navale EuNavFor Med che prevede l'uso della forza contro gli scafisti nel Mediterraneo. La proposta è passata come punto A (senza discussione) nel Consiglio Affari Generali. L'operatività è prevista entro i primi di ottobre.