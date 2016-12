Ue: ok ricollocamenti Italia-Grecia

Il consiglio dei ministri dell'Interno Ue ha deciso di attuare lo schema di ricollocamento per 40mila profughi da Italia (24mila) e Grecia (16mila) in due anni. L'operazione riguarda i richiedenti asilo arrivati o che arriveranno tra il 15 agosto 2015 e il 16 settembre 2017. "E' un importante messaggio politico", afferma la presidenza lussemburghese di turno dell'Ue. "In contemporanea si crea la base legale per l'attuazione degli hotspot".