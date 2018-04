Ue: ok indicazione in etichetta origine dell'ingrediente principale

I Paesi membri dell'Ue hanno approvato a larga maggioranza, con le sole astensioni di Germania e Lussemburgo, il regolamento esecutivo sull'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente principale degli alimenti, come il grano per la pasta o il latte per i formaggi. La norma lascia molta flessibilità sulla portata geografica del riferimento all'origine (da "Ue /non Ue" fino all'indicazione del Paese o della regione).