Ue, Oettinger: "Dopo Brexit chiederemo di più ai 27 Paesi"

In seguito alla Brexit Bruxelles chiederà ai 27 Stati dell'Unione europea più contributi per il nuovo bilancio pluriennale. Lo ha annunciato il commissario Gunther Oettinger, parlando di "un buco di 12-14 miliardi" per il periodo 2021-2027 e dell'intenzione di intervenire con l'80% di nuove entrate e il 20% di tagli. Una proposta giudicata "inadeguata" dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi "perché non risponde alle attese dei cittadini".