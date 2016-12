Ue: "Obiettivo dell'allargamento prosegue nonostante Brexit"

L'Ue mantiene l'obiettivo dell'allargamento anche dopo la Brexit e a dimostrarlo vi è l'apertura dei capitoli 23 e 24 nel negoziato di adesione della Serbia. Lo hanno detto il Commissario all'allargamento, Johannes Hahn, e il ministro degli Esteri slovacco, Miroslav Lajcak, il cui Paese detiene la presidenza di turno. I due hanno sottolineato come il processo si sia rivelato la migliore via per attuare le riforme sociali nei Paesi candidati.