Ue, Mogherini: "Non ci sarà un esercito europeo a breve"

L'Unione Europea non è destinata ad avere un suo esercito in un futuro prossimo, ma nello stesso tempo dovrebbe avere un ruolo maggiore a livello di sicurezza. Lo ha sottolineato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Federica Mogherini. "Siamo tutti d'accordo che l'esercito europeo non è qualcosa destinato ad accadere presto", ha affermato dopo un vertice informale dei Ventotto ministri degli Esteri dell'Ue a Bratislava.