Ue, Merkel: nostro impegno per nuove iniziative con Macron

"Faremo tutto il possibile per sviluppare nuove iniziative con Macron". Lo ha detto Angela Merkel, incontrando la stampa dopo le elezioni in Nord Reno-Westfalia. La cancelliera ha sottolineato che in Francia c'è la speranza che vi siano nuovi posti di lavoro, e ha detto di voler aspettare di sentire dal nuovo presidente le sue priorità. "Il futuro della Germania è in Europa. Alla Germania può andar bene, solo se l'Europa sta bene", ha ribadito.