Ue, Merkel: "Il futuro dei 27 ha precedenza sulla Brexit"

"Il futuro dei 27 ha la precedenza sulle discussioni per l'uscita della Gran Bretagna" dall'Ue. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel al primo vertice con il neopresidente francese Macron. "Siamo impegnati in questi negoziati e questi avranno luogo in buona fede - ha sottolineato - ma il focus deve essere sull'Ue". "Le nuove idee che vengono dalla Francia e dalla Germania" andranno a beneficio dell'intera Europa", ha ricordato.