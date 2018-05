Ue, media: verso taglio 30 mld fondi paesi Est, aumento per Italia

Bruxelles prevede di spostare più di 30 miliardi di euro di fondi europei dall'Europa centrale e orientale, tagliando la quota di bilancio per le politiche di coesione di Polonia e Ungheria e aumentando invece il sostegno a Grecia, Italia e Spagna. Lo riporta il Financial Times citando una bozza del documento di bilancio dell'Ue. Il documento mostra come la Commissione Europea stia rivedendo i criteri per l'allocazione di fondi.