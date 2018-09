Ue, Macron: "Paesi che non vogliono Frontex usciranno da Schengen"

"I Paesi che non vogliono far parte di Frontex usciranno da Schengen". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue a Salisburgo. "I Paesi che non amano l'Ue non potranno avere i fondi per fare le riforme strutturali", ha aggiunto, puntando il dito, senza mai citarlo, contro il ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini.