Ue: "Le fake news sono una minaccia per le nostre democrazie"

Rispondendo a una domanda relativa a eventuali preoccupazioni per le elezioni che si svolgono quest'anno in Europa, e in particolare per quelle italiane, la Gabriel ha spiegato che "ci concentreremo su vari aspetti, e quello politico sarà uno di questi. Prenderemo in considerazione i processi elettorali, ma senza che ci si concentri su un caso particolare. Al contrario, grazie a questo gruppo, possiamo portare la riflessione al livello europeo perché vediamo che a livello nazionale preoccupa gli spiriti".



"La nostra preoccupazione - ha aggiunto Madeleine de Cock Buning, presidente del Gruppo di esperti - riguarda l'argomento in generale, e quello" delle campagne elettorali in Europa "sarà di certo un aspetto di cui ci occuperemo. Ma non ci concentreremo su una situazione specifica, cercheremo di affrontare il fenomeno in modo multi-dimensionale, cercando di essere al tempo stesso concreti".



Commentando infine la legge evocata dal presidente francese Emmanuel Macron contro le fake news, la commissaria Gabriel ha sottolineato che: "Mi rafforza perché mostra che c'è bisogno di un approccio europeo, per evitare tutti i rischi di frammentazione. E dimostra anche che tutte le soluzioni devono essere riflettute al meglio, e questo faremo col Gruppo di alto livello, dando spazio alla diversità, alla trasparenza, alla credibilità dell'informazione, perché si possa dare a questo dibattito un approccio europeo".