Ue, Juncker: "Triste per Brexit". Hollande chiede una svolta

"Sono molto triste ma dobbiamo rispettare la decisione. Ora il motore franco-tedesco prenda una posizione chiara". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, dopo l'esito del referendum sulla Brexit. Chiamato in causa, il presidente francese Hollande chiede una svolta: "La Francia lancerà l'iniziativa per fare in modo che l'Europa possa concentrarsi sull'essenziale: protezione delle frontiere, investimenti e lavoro".