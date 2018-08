Ue, Juncker: "Proporremo l'abolizione del passaggio da ora solare a ora legale"

Il passaggio da ora solare a ora legale e viceversa potrebbe scomparire nell'Ue: il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato l'intenzione di proporne l'abolizione. In questo modo verrà mantenuta la stessa ora per tutto l'anno, ma resta una decisione degli Stati membri "se restare all'ora solare o all'ora legale", in quanto "la scelta del fuso orario resta una competenza nazionale".