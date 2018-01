Ue, Juncker lancia l'allarme: "L'estrema destra non è morta"

"L'estrema destra non è morta. Non condivido l'ottimismo di quelli che, dopo le elezioni francesi e olandesi, hanno detto che il problema è stato risolto". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, invitando a non abbassare la guardia contro il risorgere in Europa di movimenti estremisti xenofobi di estrema destra. Il fenomeno, ha aggiunto, "deve essere combattuto ogni giorno".