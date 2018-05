Ue: "Inaccettabili le parole di Abu Mazen sulla Shoah"

"Il discorso del presidente palestinese Abu Mazen conteneva commenti inaccettabili sulle origini dell'Olocausto e sulla legittimità di Israele". E' la dura nota della Ue in riferimento al leader palestinese per il quale la "Shoah fu causata dai comportamenti sociali degli ebrei". "Tale retorica - prosegue la Ue - gioverà solo a chiunque non voglia una soluzione a due Stati, che il presidente Abu Mazen ha ripetutamente sostenuto".