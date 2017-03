Ue, Gentiloni: "Mai un'Europa di serie A e un'Europa di serie B"

"Non ci sarà mai un'Europa di serie A e una di serie B, un'Europa dell'Est e una dell'Ovest". Così Paolo Gentiloni in plenaria a Strasburgo. Di fronte alle difficoltà della costruzione europea, ha quindi aggiunto il premier, "dobbiamo impedire il rischio di costruire nuovi muri". Anche se in questo momento "non ci sono le condizioni per salti istituzionali enormi".