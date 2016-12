Ue, confermata fiducia a Juncker

13:12 - Il Parlamento europeo ha confermato la fiducia alla Commissione Juncker dopo lo scandalo LuxLeaks. La plenaria ha respinto con 468 no, 101 sì e 88 astenuti la mozione di censura presentata dal Movimento 5 Stelle ed appoggiata dall'Ukip e dagli euroscettici di destra con Lega e Front National. Al momento del voto i deputati della Sinistra Unitaria hanno esporto cartelli con scritte come "No ai paradisi fiscali" e "No all'austerità".