Ue, calano permessi di soggiorno

In Europa i permessi di soggiorno concessi a cittadini extra-Ue nel 2014 sono stati 2,3 milioni, in netto calo, secondo i dati Eurostat, rispetto al 2008 (-9%) e al 2013 (-2,2%). Tra i Paesi Ue l'Italia è quinta per numero di permessi concessi (8,9%), dietro a Gran Bretagna, record con 1 permesso su 4 (24,6%), Polonia (15,4%), Germania (10,3%) e Francia (9,5%). Insieme alla Spagna, però, l'Italia è prima per permessi per motivi familiari.