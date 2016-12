Ue:a luglio cambia trattato Dublino

Una roadmap per riportare Schengen alla normalità entro novembre e riformare il regolamento di Dublino entro luglio. Sono i due punti principali contenuti nella bozza Ue sull'emergenza migranti. Se il 12 maggio (giorno in cui scadono i tre mesi concessi ad Atene), inoltre, persisteranno "le serie carenze alle frontiere" della Grecia è prevista l'attivazione dell'articolo 26, quello che permette i controlli per uno o più Paesi, per un massimo di due anni.