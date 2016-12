Ue a Gb:"Libera circolazione resta"

"La libera circolazione dei cittadini europei è parte integrante del mercato unico e un elemento centrale del suo successo". E' la risposta, riportata da una portavoce, della Commissione Ue a Londra dopo le dichiarazioni del ministro britannico Theresa May, la quale aveva chiesto una riforma della libera circolazione per autorizzare la permanenza solo agli europei che lavorano in Gran Bretagna escludendo i disoccupati.