Ue, 12 deputati denunciano abusi sessuali in Parlamento

Dodici eurodeputati hanno scritto una lettera, poi sottoscritta da altri 30, per denunciare al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani , di essere stati vittime o testimoni di abusi, "dai commenti e dai comportamenti sessisti a molestie e aggressioni sessuali, da parte di eurodeputati o staff del Parlamento". E l'eurodeputata svedese dei Verdi Linnea Engstrom ha denunciato in plenaria di aver subito "abusi sessuali".

Nella lettera, visionata dall'Ansa, si legge: "Non è legale essere molestati in ascensore, nei corridoi o durante una missione".



Eurodeputata svedese: "Anch'io ho subito abusi" - "Anch'io sono stata vittima di abusi sessuali e quello che fa male è continuare a vedere questa persona potente che continua a fare quello che ha sempre fatto". E' quanto denunciato in plenaria al Parlamento europeo dall'eurodeputata svedese dei Verdi, Linnea Engstrom. "Adesso invece - ha detto prendendo la parola durante il dibattito sulle molestie - finalmente possiamo esternare queste memorie così dolorose, possiamo rompere il silenzio. Mi piacerebbe che dessero l'esempio anche molti più uomini".



Aula semivuota durante la discussione su molestie - Giovedì, il Parlamento europeo voterà una risoluzione sulla lotta alle molestie sessuali nell'Ue. Il dibattito è andato, però, in scena in un aula semi-deserta con poche decine di deputati. Molte deputate denunciano l'esistenza di molestie anche all'interno dello stesso Parlamento europeo.