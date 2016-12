Ue:100mila profughi da distribuire

"Una giusta ridistribuzione di 100mila profughi è ciò di cui abbiamo bisogno in Europa, affinché solidarietà non suoni come un vuoto slogan". Così il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk durante un incontro con il premier ungherese Viktor Orban. Intanto secondo la polizia locale "in Ungheria nelle ultime 24 ore sono entrati 2.061 migranti lungo la 'rotta balcanica' e sono diretti in Germania, Austria e altri Paesi del nord Europa".