Ucraina, vertice a Minsk: si cerca l'accordo Stretta di mano tra Putin e Poroshenko

00:42 - Ci sono il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Petro Poroshenko. Tra loro, a mediare, i leader di Germania e Francia, Angela Merkel e Francois Hollande. A Minsk i negoziati in formato Normandia cercano di riportare la pace nel Donbass. Interrotto più volte, il vertice è proseguito per quasi un'ora solo a livello di leader, senza gli staff diplomatici. Si attende una dichiarazione finale congiunta.

Secondo il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, i negoziati proseguono in modo "super". L'obiettivo, hanno rivelato concordi le varie delegazioni, è quello di mettere a punto una "dichiarazione comune" sulla necessità di rispettare gli accordi di Minsk dello scorso 5 settembre e il sostegno ad un piano per attuarli affidato allo stesso gruppo di contatto. Potrebbe essere quindi questo l'apparentemente magro risultato del vertice nella gelida e nebbiosa Minsk.



Secondo le indiscrezioni, i punti concordati prima del vertice riguardavano un immediato cessate il fuoco e la creazione di una zona demilitarizzata più ampia di quella di 30 km (15 per parte) prevista dagli accordi precedenti, con il ritiro di tutte le armi pesanti. Tensioni invece sulla definizione della linea del fronte, dove i ribelli non vogliono cedere il migliaio di kmq conquistati.