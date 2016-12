26 febbraio 2016 Ucraina, uomo investito per salvare bambino: schianto shock, illesi Incidente stradale spettacolare che fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze: a 4 anni corre verso le automobili, ma a fargli da scudo è un ambulante-eroe che va in suo aiuto

Si vedono volare e ricadere sull'asfalto come birilli e, solo per miracolo, uscire illesi da un investimento stradale che poteva avere risvolti tragici. E' la storia a lieto fine immortalata dalle telecamere di sorveglianza di una strada ucraina, nella regione della Transcarpazia: protagonisti un bimbo di 4 anni e il suo salvatore, un ambulante di frutta e verdura. Il piccolo è sfuggito al controllo dei suoi genitori che si erano fermati a fare la spesa lungo la strada e, all'improvviso, si è lanciato in mezzo alla carreggiata mentre sopraggiungevano a velocità sostenuta diverse automobili. Solo i riflessi dell'ambulante-eroe gli hanno salvato la vita.

L'uomo, Ivan Pitukh, non ci ha pensato due volte ad intervenire e si è buttato sulla strada per evitare che il bambino venisse investito. In realtà l'impatto c'è stato ed è stato comunque violentissimo, ma per i due solo tanto spavento e qualche lesione di non grave entità. "Dobbiamo ringraziare solo Dio se siamo vivi e vegeti - commenta Pitukh, diventato un eroe nel suo Paese dopo la diffusione delle immagini shock, parlando dal suo letto d'ospedale. - La risonanza magnetica dice che è tutto ok".