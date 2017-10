Ucraina, studente spara sui passanti da una finestra e posta il video sui social

Uno studente dell'Università di Kharkiv, in Ucraina, si è affacciato dalla finestra dalla sua abitazione, in pieno centro della città, e ha iniziato a sparare sui passanti. Poi ha postato il video sui social e ha scritto: "Non mi dispiace sparare per gli amici", intendendo probabilmente con "amici" quelli virtuali della sua pagina Facebook e Instagram. Gli utenti hanno segnalato il video alla polizia che è risalita al giovane e ha aperto un procedimento per capire se la pistola fosse a salve o sparasse proiettili veri.