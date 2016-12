2 novembre 2014 Ucraina, si vota nelle regioni separatiste Braccio di ferro tra Mosca e l'Occidente Urne aperte a Donetsk e Lugansk. Putin: "Riconosceremo il voto". Kiev apre un'inchiesta "per azioni mirate a prendere il potere con la forza" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:00 - Si sono aperte le elezioni nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk, nell'est dell'Ucraina. Le consultazioni presidenziali e legislative sono al centro di un duro braccio di ferro tra Mosca, da un lato, e Kiev e i suoi alleati occidentali, dall'altro. Putin ha già fatto sapere che intende riconoscere il voto separatista, nonostante le pressioni di Ucraina, Germania e Francia di fare un passo indietro. Washington ha definito il voto "illegittimo".

Lo scrutinio, insomma, rischia di compromettere gli sforzi per il raggiungimento della pace. I seggi elettorali hanno aperto alle 6, ora italiana, nelle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, che sperano di ottenere in tal modo un "governo legittimo" che si allontani ancora di più da Kiev.



Kiev apre un'inchiesta - Le autorità ucraine hanno aperto un'inchiesta sulle elezioni in corso nelle repubbliche separatiste del sud-est russofono per "azioni miranti a cambiare l'ordine costituzionale e a prendere il potere". Lo ha annunciato su Facebook Markian Lubkivski, un alto dirigente dei servizi segreti ucraini (Sbu). Già ieri il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Volodimir Poliovi, aveva annunciato il provvedimento.