Ucraina, scattato il cessate il fuoco e Putin rassicura: "Di tutto per la tregua"

12:31 - La tregua in Ucraina orientale è entrata formalmente in vigore alla mezzanotte locale (le 23 in Italia) secondo gli accordi del vertice Minsk-2 fra Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande. In precedenza ordini di cessate il fuoco erano stati annunciati dai capi dei ribelli filo-russi e poi da Kiev malgrado recriminazioni incrociati. Vladimir Putin ha confermato in una telefonata a Francois Hollande e ad Angela Merkel il suo impegno al rispetto della tregua.

Poroshenko: tregua è ultima chance di pace - La tregua appena entrata in vigore in Ucraina orientale resta "sotto minaccia", ma il Paese ne ha bisogno. Lo ha detto il presidente Petro Poroshenko in diretta tv avvertendo che si tratta "dell'ultima chance per un processo politico e per una soluzione pacifica del conflitto nel Donbass" con i ribelli filorussi.



Poroshenko ha peraltro insistito nell'accusare i separatisti di aver continuato a sparare nelle scorse ore a dispetto delle intese di Minsk: in particolare contro la "sacca" strategica di Debaltsevo, dove sono asserragliati alcune migliaia di militari governativi. Questa città, ha detto, è stata "pesantemente devastata" dai ribelli.



Il presidente ucraino ha espresso "profonda preoccupazione" a questo riguardo, sottolineando di averne parlato nelle ultime ore con Obama, Hollande e Merkel, e avvertendo che la Russia ha il dovere di assicurare il rispetto degli accordi di Minsk-2, dei quali - ha ricordato - è "garante" con Germania, Francia e Ucraina. E' solo una questione di "volontà politica", ha concluso Poroshenko.



Obama: "Tutti rispettino accordi" - La Casa Bianca ha confermato che il presidente Barack Obama ha parlato sia con il presidente ucraino Petro Poroshenko sia con la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando la sua preoccupazione per il protrarsi delle violenze, in particolare nei pressi di Debaltsevo. In entrambi i casi Obama ha rimarcato la necessità che tutte le parti coinvolte implementino il cessate il fuoco e gli accordi di Minsk. Con Poroshenko Obama ha concordato di rimanere in stretto contatto nei prossimi giorni. Successivamente si è congratulato con il presidente ucraino per l'accordo raggiunto con il Fondo Monetario Internazionale circa un ambizioso pacchetto di riforme che aiuterà la stabilizzazione dell'economia ucraina e gettera' le basi per crescita e prosperità.