Ucraina,Russia minaccia:"Se restano sanzioni Ue, restano anche le nostre"

Strasburgo: Mosca non è più partner strategico Ue - Mosca "non è più un partner strategico della Ue". E' un passaggio del rapporto sullo stato delle relazioni Ue-Russia approvato dall'Aula di Strasburgo nel quale si chiede la revisione critica dei rapporti a causa della violazione deliberata da parte di Mosca dei principi democratici e del diritto internazionale sullo sfondo della crisi ucraina.



Usa invoca intervento del Papa - Gli Usa vorrebbero che il Vaticano "manifestasse l'aumentare della sua preoccupazione" per la situazione in Ucraina durante l'incontro del Papa con Putin. Lo ha detto l'ambasciatore Usa presso la Santa Sede Kenneth Hackett. "Noi pensiamo che il Vaticano possa dire qualcosa in più circa le preoccupazioni sull'integrità territoriale" dell'Ucraina e su questo tipo di problemi, ha spiegato ancora l'ambasciatore Hackett, dal momento che sembra che la Russia stia "supportando" i ribelli e che ci siano "truppe russe all'interno dell'Ucraina". "E' una situazione molto grave", ha aggiunto il rappresentante degli Stati Uniti.